Будущие жители микрорайона «Солнечный-2» следят за ходом строительства домов

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В микрорайоне «Солнечный-2» готовят к сдаче первые 50 домов. Заехать в них пострадавшие от паводка смогут в эту среду. Все коммуникации к домам подведены. В этом мы убедились лично.

Вода, электричество, тепло за счет печей длительного горения. Дома светлые и просторные, с несколькими комнатами. Во дворе каждого дома, которые огорожены забором, есть дровники. Для комфортной жизни владельцам нового жилья достаточно будет завезти мебель и электрические приборы. Тем, у кого их нет, помогут власти города, которые заключили меморандум с предприятием «ЗИКСТО». Ирина Дзевульская вместе с мужем лишились всего, что они наживали годами. Жительница Подгоры считает дни до переезда, 5 числа у горожанки день рождения. Признается, что решение жилищного вопроса станет для нее лучшим подарком.

ИРИНА ДЗЕВУЛЬСКАЯ, жительница г.Петропавловска:

— Жили радовались, мы сделали капитальный ремонт, воду провели, благоустроили. Я сейчас увидела матрасы и вспомнила, что перед новым годом мы матрас купили хороший. Изначально мы решили взять дом, потому что здесь на воздух выйдешь, в огороде покопаешься, радуешься, живчиком становишься.

К качеству строительства у женщины и её мужа нет вопросом, в новый микрорайон пара приезжает не первый раз. Им понравилась планировка домов. С предыдущего жилья супруги вынуждено съехали на съемную квартиру.

ИРИНА ДЗЕВУЛЬСКАЯ, жительница г.Петропавловска:

— Мы с ребятами разговариваем, они действительно добросовестно работают, ответственно. Всем благодарна, кто строит, кто поддерживает нас.

Всего в микрорайоне «Солнечный-2» сейчас возводят 700 домов. 29 мая началось строительства детского сада на 90 мест. По информации управления строительства, для удобства людей появятся здесь и продуктовые магазины, а также супермаркет.

Дарья Пышмынцева