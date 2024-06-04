Большинство жителей подтопленных домов в Кызылжарском районе выбирают самостоятельный ремонт

Нурия Васильева с супругом, 9-летней дочкой и свекровью проживают в селе Прибрежном. Дом во время паводка подтопило. Ущерб специалисты оценили в 7,5 млн тенге. С оценкой они согласились. Глава семьи решил самостоятельно ремонтировать жилье.

НУРИЯ ВАСИЛЬЕВА, жительница с. Прибрежного, Кызылжарский район:

— У нас стоял вопрос — либо сносить, либо восстанавливать. Муж сказал, восстанавливать будем. У нас участок большой. В центре Прибрежного живём, но всё равно подтопило нас. Со сметой ознакомились. Всё нас устроило. Будем делать ремонт.

В день комиссия по возмещению ущерба от паводка рассматривает по 50-100 материалов. Нередко заседают и до 23:00, и в выходные дни, чтобы принять как можно больше жителей. Процесс замедляется и из-за того, что к каждому жителю стараются найти индивидуальный подход, всё разъяснить.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— Некоторые материалы у нас занимают много времени. Вот у нас был материал — 50 минут. Возникает много вопросов в части определения собственника, определения земельных участков, стоимости ремонта, с которой жители согласны или не согласны. Комиссия у нас заседает ежедневно. Материалы поступают у нас со всех населенных пунктов. А это 18 сёл, которые были подтоплены.

Чаще всего жители пострадавших домов выбирают самостоятельный ремонт, отмечают специалисты. Всего в Кызылжарском районе талыми водами подтопило 1546 домов, из них 300 признаны аварийными.

Диана Салихова