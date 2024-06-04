Аким СКО встретился со специалистами сферы туризма в Айыртауском районе

Аким области посетил усадьбу Айганым в селе Сырымбет Айыртауского района. Здесь прошло детство казахского ученого Шокана Уалиханова, который после себя оставил богатое наследие для будущих поколений. Здесь хранятся ценные экспонаты и старинные артефакты.

Нургуль Кулбаева, директор Сырымбетского историко-этнографического музея имени Ш. Уалиханова, Айыртауский район:

— Как видите, мебель и поверхности были покрыты красивыми и ценными шкурами животных. Пол был устлан великолепными персидскими коврами из Ташкента. В главном углу вы можете видеть бюст Чокана Валиханова. Этот особенный подарок сделали братья Поповы к его 150-летию.

Затем аким области встретился со специалистами сферы туризма. У Айыртауского района большой туристический потенциал. Ежегодно в курортную зону кроме казахстанцев приезжают тысячи человек из приграничных регионов. Только в прошлом году количество туристов достигло 154 тысяч. Тем не менее, все еще остается немало проблем, связанных с инфраструктурой.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Сегодня есть вопросы по дорогам, по инфраструктуре. Сколько лет не решался этот вопрос. В этом году мы сейчас делаем 4 проекта, район делает 4 проекта. По нулевой ставке они нам земли дали. На 800 млн мы деньги заложили. На следующий год мы будем делать энергетику. Есть вопросы, сейчас будем проектировать.

Специалисты сферы туризма представили главе региона перспективные проекты. Предприниматели строят современные зоны отдыха, чтобы создать все условия для туристов. Например, Талгат Нышанбаев начал работу по расширению зоны отдыха «Казыгурт».

Талгат Нышанбаев, директор базы отдыха, Айыртауский район:

— Дальше планируем развивать строительство гостиничного комплекса. Здесь будут гостиничные номера, 2-этажный комплекс с туалетом, со всеми условиями. Все дома, которые здесь представлены, они все благоустроенные. Все туалеты полностью внутри. Мы круглогодично работаем.

Помимо этого разработано несколько проектов по развитию курортной зоны Имантау-Шалкар. Для туристов построят современные глэмпинги и экоотели. Планируется развитие автомобильного караванинга.

Ляззат Салыкова, директор базы отдыха, Айыртауский район:

— Прекрасная природа, и мы там должны сделать достойный отдых. Приезжают люди из-за рубежа. Самое главное — это удобства, сантехнические удобства. Мы сделали скважину, дороги, электроэнергию — мы все сами провели. Хотя эти средства могли пустить уже на дальнейшее строительство. Но вынуждены были сделать это все сами.

На сегодня в Айыртауском районе реализовано 5 проектов на сумму 245 млн тенге. Планируется реализовать еще 11 проектов на сумму 833,2 млн тенге. Дополнительно на модернизацию и расширение 9 баз отдыха потратят 2 млрд тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

