20 призывников из СКО отправились на службу в МЧС

В Петропавловске проводили на службу призывников в подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям. Всего 20 человек. Среди них и бывший студент СКППК Диас Қанатұлы.

ДИАС ҚАНАТҰЛЫ, призывник:

— Решил отслужить в городе Алматы в войсках МЧС, потому что я закончил специальность пожарной безопасности, хочу дальше пойти по этой специальности. Вот добровольно решил отслужить.

По традиции провожали торжественно — с оркестром. Также на плацу областного военкомата призывники и их родственники ознакомились с техникой и спасательным оборудованием.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Профессия спасателей благородная. У нас только за последние полгода в четырех частях, которые расположены в городе Алматы, на востоке и на западе, а также на территории Карагандинской области, прошли срочную службу порядка 120 военнослужащих. Прошли службу с достоинством, участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на территории города Петропавловска, Кызылжарского района, а также в других регионах нашей республики.

С целью популяризации профессии спасателя для солдат срочной службы существуют льготы, благодаря которым после завершения обучения могут продолжить работу в воинских частях, а также в подразделениях органов гражданской защиты СКО.

Александра Рудина