Яркую программу подготовили для североказахстанцев в честь Дня защиты детей

Первый день лета порадовал североказахстанцев солнечной погодой. Многие жители и гости города вышли на главную площадь насладиться празднованием Дня защиты детей. Здесь для подрастающего поколения подготовили много интересного.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, организатор мероприятий областной библиотеки им. С.Муканова:

— Сегодня в этом шатре организована большая книжная выставка. Также есть makerspace, где ребята могут собрать какие-то фигурки своими руками. Есть специально отведенные места, где можно воспользоваться шлемом виртуальной реальности, 3Д очками и поиграть в настольные игры. Также у нас прекрасная фотозона.

Один из необычных уголков на празднике — шатёр «Приёмная Айболита», где ребятишки смогли почувствовать себя в роли настоящих докторов.

ДАРИЯ КАРАБАЙ, преподаватель специальных дисциплин Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа:

— Дети могут измерить рост и вес, под нашим контролем, кто постарше, проводят внутривенную инъекцию на манекене и сердечно-легочную реанимацию, вдохи с помощью мешка Амбу. Очень много детей, возраст где-то от 8 лет. У них так хорошо получается внутривенная инъекция, я удивилась. Конечно, сердечно-легочную реанимацию тяжело делать, потому что все-таки манекен взрослого человека и надавливать на 5-6 см им тяжеловато. Но дети прям интересуются.

Организаторы признаются, после посещения «приёмной Айболита» некоторые детки захотели в будущем стать врачами.

РЫСБЕК РЫСКЕЛЬДЫ:

— Мне показали, как дать человеку дышать, когда он задыхается. Нужно 30 раз вот так вот нажать, где сердце. Потом уже шланг засунуть в рот, чтобы человек дышал. Я в будущем хочу стать врачом.

В этот день проверить свои силы можно было и на спортивной площадке. В различных состязаниях приняли участие более 150 человек.

ВИКТОРИЯ ЛИВЕНЦОВА, учащаяся СШ №12:

— Полоса была, в принципе, лёгкая. Тут нужно было проходить разные препятствия, где по веревкам нужно проходить приставными шагами, опираясь на трос пройти по маленькому тросу, стрелять из рогатки, меня несли на носилках. Тут нужно было проходить испытания на время. Зависело всё от команды. Мы пока ждали, все обговаривали. Как кто будет проходить. Поддерживали друг друга.

АННА ПАРАХИНА, педагог-организатор городского детско-юношеского центра внешкольной работы:

— В честь Международного Дня защиты детей городской детско-юношеский центр внешкольной работы организовал соревнования для воспитанников и тех ребят, кто с удовольствием принимает участие в любых активных видах спорта. Сегодня была организована туристическая тропа для воспитанников детских и подростковых клубов. Также для родителей с детьми, семей. Соревнования были и на футбольном поле.

Свои таланты показали и каратисты. Они продемонстрировали отработанную технику, а так же удивили гостей разбиванием досок и блоков. Причем выступали бойцы самых разных возрастов.

СВЕТЛАНА МАЛИХТАРОВИЧ:

— Я из села Смирново. В 45 лет начала заниматься кёкушинкай-карате. В этом году мне уже будет 50. Мой сын начал заниматься. Через полгода и я подключилась. Оказалось, что это моё. Участвую в соревнованиях и дальше буду продолжать. Я выступала и по Казахстану, и на международных турнирах. В Японии я заняла 2 место. У нас в августе предстоит чемпионат Азии, в котором я буду участвовать. Будут приезжать из других стран тоже спортсмены. Будем стараться забрать золото.

В этот день своего зрителя нашел каждый творческий человек. Помимо танцевальных и вокальных ансамблей на сцену вышел и театр моды «Томирис» . Называется их перфоманс «Перекрёсток цивилизаций».

ДАРЬЯ АСТАНИНА, участница театра моды «Томирис»:

— Мы делали своими руками эти костюмы. Они представляют цивилизации востока и запада, древние культуры. Вдохновлялись разными сказками восточными. Делали своими руками восточные элементы: золото, ковры, эти ткани.

Зажигательные песни и танцы, яркие костюмы выступающих и интересная программа не оставили равнодушными никого. Настроение у североказахстанцев праздничное.

— Всех поздравляю с праздником лета и защиты детей.

— Настроение хорошее. Всегда приятно проводить время на праздниках таких, тем более, когда такие мероприятия для детей.

— Настроение хорошее, хороший день сегодня, праздник. Детям концерт нравится. Красочно очень.

— Тут раздают конфеты бесплатно. Я был в парке, где фонтан, там красиво. Мне понравилось.

— Я пришел с классным руководителем и одноклассниками.



Диана Салихова