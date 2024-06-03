В микрорайоне «Солнечный-2» возводят детский сад на 90 мест

Детский сад на 90 мест возводят в микрорайоне «Солнечный-2». На объекте трудятся специалисты ТОО «Мирас Group». У подрядчика есть 4 месяца, чтобы завершить все работы. По плану учебное заведение распахнет свои двери для мальчишек и девчонок 30 сентября. Детский сад возводится за счет средств спонсоров. В его строительство вложат 500 млн тенге.

ФАРХАТ СЕЙПИЛОВ, начальник участка ТОО «Мирас Group»:

— Сейчас производятся земляные работы. Задействовано 5 единиц техники и 5 человек. Планируется в дальнейшем монолитные работы. Будет работать около 50 человек. Фундамент садика будет из ФБС, стены будут из газоблока.

Количество рабочих и техники на объекте постепенно будет увеличиваться. Возросло число домов, которые строят в микрорайоне «Солнечный-2». Всего их будет 700.

МАЙГУЛЬ ЕЛЕМЕСОВА, пресс-секретарь управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— На днях начнется строительство еще 200 домов. Ведутся земляные работы, идёт подготовка к строительству. 100 домов финансирует компания «Kaspi», 20 домов — турецкая компания «YDA Holding», еще 80 домов финансирует частный инвестор. На стройплощадке 700 домов и детского сада задействовано 1000-1200 человек, а также 50-60 единиц техники.

5 июня сдадут первые 50 домов в микрорайоне «Солнечный-2». Сейчас там проводится благоустройство прилегающей территории, её озеленяют и делают более комфортной не только для взрослых, но и для детей. Рабочие устанавливают большую детскую площадку, поля для спортивных игр.

Дарья Пышмынцева