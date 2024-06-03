Спортивные тренажеры и велодорожка появятся в с.Пресновке Жамбылского района

Активные работы по благоустройству ведутся в селе Пресновке Жамбылского района. В этом году новый асфальт появился на 4 улицах районного центра. Ремонт дорожного полотна продолжается. Полностью завершить работы по асфальтированию планируется к середине лета. Также по просьбе населения в Пресновке установили автобусные остановки.

КАЙРАТ САНСЫЗБАЕВ, аким Пресновского сельского округа, Жамбылский район:

— Уже установили 5 автобусных остановок. У нас по Пресновке ходит маршрут, поэтому по просьбе жителей мы этот вопрос решили. Также сейчас на 9 пешеходных переходах ставим светодиодные знаки. С начала года мы уже установили по округу более 100 фонарей уличного освещения, в селе Железном и Пресновке. На данный момент у нас есть договоры на дополнительную установку еще 60 фонарей уличного освещения.

Благоустраивают и центральную часть Пресновки. Сейчас здесь укладывается брусчатка. Подготовлен участок для строительства многофункционального сквера. Он будет включать в себя детскую площадку, спортивные тренажеры, велодорожку, МАФы и зону отдыха. Общая сумма проекта составила порядка 275 млн тенге.

КАЙРАТ САНСЫЗБАЕВ, аким Пресновского сельского округа, Жамбылский район:

— Проект был годовой. В мае этого года начали, пришли подрядчики. В следующем году проект будет сдан. В этом году выделено 150 млн тенге, остальная сумма — на следующий год.

Жители районного центра положительным изменениям очень рады. Ремонт дорог и строительство новых объектов значительно улучшают качество жизни, считают сельчане.

ТАТЬЯНА АНДРИЕВСКАЯ, жительница с.Пресновки, Жамбылский район:

— Раньше были ямы, сейчас ходить очень приятно. Я живу на улице Батырева, дороги красивые. Смотрю, в парке сейчас строится все для молодежи. Очень хорошо, радует это.

ГУЛЬБАРШИН РАЗИЕВА, жительница с.Пресновки, Жамбылский район:

— Я живу в Пресновке с 1997 года. Рада, что наше село развивается, становится красивее. Сейчас строится парк. Здесь смогут играть наши дети и внуки. Все делается для населения.

До конца года планируется завершить 70% работ по строительству сквера. Общая площадь застройки составит 2 га.

Валерия Филатова