Праздник для воспитанников детских домов организовали в арт-центре «Qyzyljar»

Представители женского крыла партии «AMANAT», деятели культуры, спортсмены и студенты поздравили с Днем защиты детей около 100 воспитанников Детской деревни семейного типа и Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прошли мастер-классы по лепке из гипса, изготовлению игрушек, плетению из бисера. Студенты колледжа искусств и Северо-Казахстанского университета организовали несколько точек с аквагримом. Воспитанники детских домов попробовали себя в игре в напольные шахматы, в рисовании и раскраске на большом баннере. Развлекали детей представлениями ростовых кукол, аниматоров, выступлениями танцевальных коллективов и каратистов. Для тех, кто интересуется литературой организовали книжный уголок. Обширную программу дополнили ярмаркой-распродажей, на которой воспитанники смогли продать изделия собственного изготовления.

Валерия Сиваш