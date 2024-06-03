Исторический урок мужества прошел в резиденции Абылай хана

Накануне Дня государственных символов Республики Казахстан в тронном зале резиденции Абылай хана вывесили именное знамя полководца. Это значимое событие для музейного комплекса. Информацию о флаге Абылай хана собирали по крупицам. Важно было не упустить любую деталь.

БАУРЖАН ЖУНУСОВ, сотрудник отдела истории резиденции Абылай хана:

— Под своим знаменем он собрал весь казахский народ, все казахские племена и защитил свою территорию, сохранил свою государственность. Именно в дань об этом подвиге, в дань об упоминании хана Абылая со всеми заслугами нужно обязательно поставить на место его флаг, под которым было объединение казахских земель. А флаг у него был такой: на одной стороне обязательно должна выбита тамга чингизидов, а на второй половине арабскими буквами было написано Аблай-Ибн- Уали -султан -Бахатур, то есть в данном случае звучит так — Абылай Бахатур, сын Уали султана.



Александра Рудина