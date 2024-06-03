Футбольный турнир памяти Александра Липового стартовал в Петропавловске

В Петропавловске стартовал ежегодный областной турнир памяти ветерана труда и спорта, Почетного гражданина области Александра Липового. В юности он мастерски играл в футбол, воспитал много юных футболистов. Александр Егорович внес значительный вклад в развитие спорта региона, в том числе и футбола. Турнир продлится 3 дня, участвуют в нем 10 команд со всего региона. Соревнуются между собой дети 12 лет и младше. Матчи проводятся на поле возле стадиона «Карасай».

АЛЕКСАНДР ГАУЗЕР, главный судья соревнований:

— Это 7 районов Северо-Казахстанской области и три команды, представляющие «Жеңіс» и ДЮСШ «Кызылжар» г. Петропавловска. Команды разделены на две подгруппы. Играют по круговой системе. 5 числа у нас будут финальные игры.

ВИКТОР БОНДАРЕНКО, почетный профессор Kozybayev University, заслуженный тренер РК:

— Он принимал участие и оказывал помощь в развитии спорта. Были стадионы, они все действовали при его поддержке. Он поддерживал развитие спорта в Петропавловске. Должен быть построен легкоатлетический манеж, но перестройка и всё остальное не позволили. Окончив служебную карьеру, он долго не расставался со спортом, постоянно был на футбольном матче в качестве болельщика, на хоккейных матчах.



Валерия Сиваш