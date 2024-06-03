Детский оздоровительный лагерь начал свою работу в средней школе №17

Детский оздоровительный лагерь начал свою работу в средней школе-комплексе национального возрождения №17. В этом году программа нацелена на сохранение культурного наследия и формирование этнической толерантности детей через знакомство с различными национальностями.

ЛЯЗЗАТ ЖАЛМУКАНОВА, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— В этом году формат немножко другой будет. Каждый день будет тематический. Например, 4 июня дети будут продолжать знакомиться с символикой РК, 6 июня — день казахского языка, 14 июня — богатый дастархан казахстанцев. Наша школа многонациональная, поэтому нам всё будет интересно. Мы воспитываем в наших детях толерантность по отношению друг к другу, уважение, взаимосвязь.

Занятия будут проходить с 9 утра. Всего будет 6 отрядов, 140 учащихся. Дети посетят языковые кружки, мастер-классы по лепке и рисованию, научатся готовить пиццу. В рамках программы «Хранители традиций» запланировано посещение ботанического сада, краеведческого музея и драматического театра им. Николая Погодина, где ребятам покажут спектакль «Тайна Кощея».

Оздоровительная площадка функционирует уже восьмой год. Этим летом занятия продлятся около трёх недель.

Валерия Сиваш