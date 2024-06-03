Безопасность детей и организацию дорожного движения обсудили полицейские и общественники

В областном департаменте полиции состоялось очередное заседание ведомственного консультативно-совещательного органа. На повестке — обсуждение актуальных вопросов общественной безопасности. С наступлением летних каникул основной темой стала безопасность подрастающего поколения. Стражи порядка отмечают, по итогам первых месяцев года число преступлений, совершённых несовершеннолетними, сократилось с 10 до 6.

— За отчетный период несовершеннолетними, воспитывающимися в неблагополучных семьях, преступлений и правонарушений не допущено. В нашей стране организован телефон доверия для детей, пострадавших от насилия, жестокого обращения или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Круглосуточно по телефону «111» можно получить информационную, консультативную, психологическую помощь или сообщить о фактах нарушения прав ребенка.

Обсудили на встрече также и проводимую профилактику. Полицейским порекомендовали усилить интерактивное, эмоционально заряженное взаимодействие с подростками. Вторым важным вопросом стала организация дорожного движения на улицах, которые связывают густонаселённый район «Береке» с центром города. Заострили внимание на необходимости установки новых и замены ряда старых искусственных неровностей.

— Закрыть этот вопрос уже навсегда, чтобы полностью, 100% могли обеспечить снижение скоростного режима именно возле детских учреждений.

По итогу вынесли предложение местным исполнительным органам проработать вопрос реконструкции и организации одностороннего и двустороннего движения на ряде улиц, закрыть вопрос с искусственными неровностями.

Диана Салихова