Аким СКО ознакомился с работой филиала ГНПП «Кокшетау» в Айыртауском районе

Целью государственного национального природного парка «Кокшетау» является сохранение и восстановление важных экологических, исторических и природных комплексов. Природный парк включает в себя 5 филиалов. Они расположены в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Один из филиалов находится в Айыртауском районе. Территория лесного ведомства, созданного в 1898 году, составляет 46 234 га.

Ербол Сагдиев, директор Государственного национального природного парка «Кокшетау»:

— По территории Акмолинской области 2 филиала: Зерендинский и Орман Булак. Еще у нас 3 заказника: Смирновский, Мамлютский и Согровский лесхоз. Айыртауский лесхоз давно уже имеет историю — почти 100 лет с лишним, даже больше.

Во время рабочего визита акима области обсуждались вопросы, касающиеся чрезвычайных ситуаций природного характера, а также оперативной ликвидации лесных и степных пожаров. Рассмотрен порядок реагирования на крупномасштабные лесные пожары. Гауез Нурмухамбетов лично проверил готовность материально-технического оборудования.

Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО:

— На территории района у нас несут службу пожарная часть — служба пожаротушения, государственная, пожарный пост. Также создано 6 пожарных постов местных исполнительных органов. В этом году у нас запланировано еще открытие 7- го пожарного поста. В лесной зоне находится 26 населенных пунктов, которые непосредственно прилегают. Также на территории Айыртауского района расположены 4 детских оздоровительных лагеря. Мы провели профилактические работы. На сегодня 2 лагеря не функционируют, два других ведут активную работу по подготовке к летнему периоду.

Всего в Северо-Казахстанской области 688 тысяч гектаров лесных массивов. Из них 550 тысяч находятся в ведомстве акимата. 3 лесных хозяйства площадью 134 тыс.га в регионе принадлежат государственному национальному природному парку «Кокшетау».

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Леса много, массив большой, работа огромная. На сегодня то, что мы видим, какие осадки проходят, не только мешают нашим аграриям посеять — завершить до конца весенний сев, но и где-то в какой-то степени помогает нам, то что сегодня пожароопасный период, немножко отойти. Но это временное явление.

Площадь Айыртауского района — 9,6 тыс. кв. километров. Из них лесной покров составляет 1364 км.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

