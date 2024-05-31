Экоактивисты очищали от мусора берег озера Пёстрого

Экомарафон «Чистые берега» провели на озере Пёстром в рамках акции «Таза Қазақстан». Инциировали её специалисты центра обществненого развития и инфрмации и управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации:

— Сегодня участие принимают около 150 человек: молодежь, волонтёры из числа студенческой и рабочей молодежи, представители управления природных ресурсов и студенты семи колледжей города Петропавловска. Мы разделили наших участников на три команды, по трём категориям будем сортировать мусор: пластик, бумага, стекло. Подготовили ёмкости, по приходу у каждой группы три мешка, они собирают мусор в каждый мешок и сразу сортируют мусор.

Привить полезные экологические привычки людям и показать своим примером, что вместе можно улучшить состояние окружающей среды — главная задача экоактивистов.

— Волонтёрством я занимаюсь около двух лет, каждый раз нас направляют на какие-нибудь мероприятия, субботники, каждый раз принимаю с удовольствием участие, мне очень нравится.

— Долг молодежи — это заботиться об окружающей среде и всячески содействовать в проведении субботников, уборке местности и не мусорить.

— Пришли, чтобы убрать мусор.

— Я думаю, что каждый гражданин Казахстана или своего города должен и обязан в таких акциях участвовать.

— Мы состоим в команде по уборке мусора на данной территории.

— Сейчас мы шли и собирали пластик в мешок.

Всего с начала республиканской акции по области провели более 600 экосубботников. Участвовали в них более 5 тысяч молодых североказахстанцев.