В РК упростят процесс подачи заявок для участия в программе «Ауыл аманаты»

Для желающих принять участие в программе повышения доходов сельчан «Ауыл аманаты» разрабатывается электронная информационная система. Проект был представлен на совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. Портал позволит подавать заявки на получение льготного кредита для открытия своего дела дистанционно, не выходя из дома. Процесс льготного кредитования участников программы в регионах координируют социально-предпринимательские корпорации. Их офисы расположены в областных центрах, что не очень удобно для людей из отдаленных сел. Разрабатываемый портал позволит не только подать заявку, но и отслеживать процесс ее рассмотрения в режиме реального времени.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, заместителя Премьер-министра РК:

— Важно создать удобные условия для участников программы. Необходимо тщательно контролировать интеграцию информационной системы с нужными базами данных. Не надо забывать о том, что наша основная цель – повышение доходов сельчан. Поэтому выдаваемые кредиты должны способствовать обретению постоянного дохода жителями сел. Данные об открывших свое дело или трудоустроенных по программе «Ауыл аманаты» будут проверяться через соответствующие базы. Регионы должны держать под пристальным контролем эффективность реализации программы.



Дарья Пышмынцева