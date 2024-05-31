В микрорайоне «Солнечный-2» началось строительство детского сада

Аким области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с ходом благоустройства на одной из центральных улиц города — Конституции Казахстана. Она является достопримечательностью областного центра , излюбленное место для прогулок горожан и гостей Петропавловска. Здесь традиционно высаживают много цветов, действует фонтан, изобилие скульптурных композиций. Глава региона поручил соответствующим структурам обновить городской проспект к летнему сезону. Далее Гауез Нурмухамбетов побывал на строительстве домов для нуждающихся жителей в микрорайоне «Солнечный-2» . Работа кипит день и ночь. В существенно сжатые сроки необходимо сдать жилье пострадавшим от наводнения.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Уверен, что строительные работы ведутся качественно. Есть специальная комиссия, которая будет следить за ходом работ. В первую очередь нам нужно сдать первые 100 домов и ввести их в эксплуатацию. После этого нам нужно построить еще 100 домов, а затем 400. В целом к ​сентябрю мы должны завершить строительство еще 700.

Сейчас специальные бригады заканчивают первую сотню домов. Идут отделочные работы. Параллельно строятся детские площадки, устанавливают фонари , завершаются работы по благоустройству территории. Глава региона принял участие в высадке саженцев.

На данный момент к вводу в эксплуатацию готовы 53 жилых объекта. Глава региона побывал в одном из домов и поинтересовался качеством строительных работ.

Аким области побывал на месте строительства детского сада. Его общая площадь — 1090 квадратных метров. Подрядчиком является ТОО «Мирас Групп». Подготовка к работе началась 29 мая. Объект планируют сдать в эксплуатацию 30 сентября.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/