Разбор: как изменится система медицинского обслуживания в РК

Минздрав РК готовит ряд изменений в системе медицинской помощи:

Пациентам на диспансерном учете станет проще попасть к узким специалистам

Изменения в системе в частности позволят пациентам на диспансерном учете направляться к узким специалистам после приема медсестры. Медсестры будут проводить осмотры, выписывать рецепты и направления на анализы.

Врачей участковой службы будут поощрять за раннее выявление заболеваний

Вводится новая система стимулирующих выплат для врачей участковой службы, направленная на поощрение за раннее выявление заболеваний. Надбавки будут рассчитываться автоматически, исключая человеческий фактор.

В отдаленных селах планируется открытие виртуальных медицинских кабинетов

Для жителей отдаленных сел откроются виртуальные медицинские кабинеты. Пациенты смогут получать консультации и диагностику по месту жительства через телемедицинскую сеть. Пилотное внедрение пройдет в нескольких регионах.

Диагностика социально значимых заболеваний станет бесплатной

Диагностика социально значимых заболеваний, таких как онкология и хронические гепатиты, станет бесплатной для всех, независимо от статуса застрахованности в ОСМС. Это расширит доступ к медицинской помощи и позволит своевременно выявлять патологии.

Медсестры научатся вести самостоятельные приемы пациентов

Медсестры будут наделены правом вести самостоятельные приемы. Их обучат программам, позволяющим вести пациентов с заболеваниями по направлениям кардиологии, нефрологии, эндокринологии и другим. Ожидается, что это перераспределит нагрузку на врачей и повысит эффективность работы.

Дети и студенты смогут прикрепиться к поликлинике родителей

Дети и студенты смогут обслуживаться в одной поликлинике с родителями по месту жительства. Ожидается, что это улучшит доступ и удобство получения медицинской помощи для всей семьи.