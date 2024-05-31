Лучшую организацию среднего образования выбирают в Петропавловске

Директора школ со всей области участвуют в традиционном конкурсе «Лучшая организация среднего образования». Виталий Червинский руководит Яснополянской средней школой Тайыншинского района. Впервые педагог принимал участие в 2017 году, но победить тогда не получилось. Испытать удачу Виталий решил снова.

ВИТАЛИЙ ЧЕРВИНСКИЙ, директор Яснополянской средней школы, Тайыншинский район:

— В подобном конкурсе я уже участвую второй раз и считаю, что проведение и участие директоров организаций образования в данном конкурсе является отличным стимулом для совершенствования своей практики, отличной возможностью для того, чтобы те практики, технологии и приемы, которые реализуются в других школах и, соответственно, поделиться и показать свой опыт.

Наиболее полно и качественно показать всю ту работу, которую проводят в школе — главная задача участников. Также они рассказывают о достижениях.

РОЗА САРКЕН, директор методического центра управления образования СКО:

— В целях выявления, обобщения и развитии эффективного педагогического и управленческого опыта, стимулирования профессионального и личностного роста педагогов и руководителей организаций среднего образования. В целях выявления тенденций развития системы среднего образования сегодня проходит областной тур конкурса «Лучшая организация среднего образования». Сегодня на областной тур вышли 11 учреждений образования, в районном и городском этапах участвовало 46 учреждений образования.

Результаты конкурса объявят в августе. Традиционно это делают на конференции педагогов перед учебным годом. Победителя наградят специальным почетным дипломом «Лучшая организация среднего образования» и денежным сертификатом.

Александра Рудина