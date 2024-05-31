Командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС прошли в Жамбылском районе

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— Погода пока не радует нас жаркими днями. Однако, не стоит забывать о пожароопасном периоде. Населенные пункты СКО окружены лесными массивами, поэтому важно вовремя предупреждать возможные опасности.

В Жамбылском районе отработаны командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации пожаров. Спасатели, полицейские, аварийно-восстановительные бригады и другие службы. Противостояние огненной стихии — дело каждого. Заместитель начальника областного департамента по ЧС Мурат Кангужинов и аким Жамбылского района Азамат Бектасов провели строевой смотр спецтехники. Руководители оценили уровень готовности машин и личных составов к экстренному реагированию. После строевого смотра сразу приступили к активным действиям. Учения отрабатывали по установленному сценарию. За каждой службой закреплены прямые обязанности по защите и спасению людей, животных и лесов.

Первостепенная задача службы пожаротушения — ликвидировать само возгорание, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня на леса и сёла.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Задействована полностью система гражданской защиты в составе более 40 единиц техники и 100 человек. В ходе учений отрабатываются моменты тушения степных пожаров, возгораний жилых массивов и их ликвидация. Также проводятся мероприятия по оказанию помощи пострадавшим, эвакуации населения. Кроме того, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС проведено обследование дна мест массового отдыха на водоемах. Данные учения повышают подготовку спасателей, работников, которые будут задействованы в течение всего пожароопасного периода, а также купального сезона.

В прошлом году на территории Жамбылского района произошло 3 лесных пожара и 4 возгорания сухой травы. С начала 2024 года лесных и степных пожаров не зафиксировано.

СЕЙТЖАН КУРЛЕУТОВ, директор лесного хозяйства «Пресновское», Жамбылский район:

— Площадь нашего лесного хозяйства составляет 32 тысячи га. Наша основная задача – защита леса от пожаров и посадка деревьев. Важно проводить такие мероприятия как можно чаще. Таким образом, мы будем готовы ко всему. В нашем учреждении работают около 80 человек. Все — специалисты с высшим образованием.

Командно-штабные учения завершились собранием. Руководство разъяснило все выявленные недочеты, которые необходимо как можно скорее исправить, чтобы не допустить несчастных случаев. Завтра в нашем регионе начинается купальный сезон. ЧС-ники и медицинская служба отработали отдельные учения по спасению утопающего. В 2023 году на территории Жамбылского района зафиксирован 1 случай гибели на воде. Североказахстанцам рекомендуется ответственно подходить к выбору мест для купания, соблюдать меры предосторожности.

Валерия Филатова