Касым-Жомарт Токаев: «Мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий»

Дань уважения своим предкам отдали казахстанцы в День памяти жертв политических репрессий и голода. Врагами народа были признаны более 140 тысяч казахстанцев, в нашей области репрессировали около 8 тысяч человек. Речь идет о самых трагичных страницах нашей истории, при этом в них еще достаточно много белых пятен. Сегодня, 31 мая, Президент страны Касым-Жомарт Токаев опубликовал обращение.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия. Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории. Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества.



Дарья Пышмынцева