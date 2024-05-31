Интеллектуальная игра «Хакатон» прошла во Дворце школьников

Ко Дню защиты детей по инициативе ЧС-ников и руководства Дворца школьников прошел «Хакатон». Иван Пухов в интеллектуальной игре участвует не в первый раз. В прошлом году стал призером. Надеется на победу и сейчас.

ИВАН ПУХОВ, участник игры «Хакатон»:

— IT — это очень интересная сфера, в том плане, что ты разрабатываешь свой организм, свое устройство, и ты делаешь продукт. Это живой организм и это очень круто, когда твой продукт может помочь еще людям. Вот как сегодня, я думаю, что наши разработки помогут безопасности детей.

«Хакатон» — это хорошая возможность проявить свои теоретические и практические знания, уникальная площадка, где можно разработать тот или иной программынй проект. В сфере ЧС это может быть современный аналог системы оповещения, с помощью которой можно будет разъяснять населению, как правильно вести себя в критической ситуации.

МАРИНА САМОЙЛЕНКО, главный специалист штаба ДЧС СКО:

— Такой «Хакатон» именно на противопожарную тематику проводится впервые, и сегодня во Дворце школьников собрались команды. В двухдневный срок они будут в дружественной атмосфере создавать что-то интересное, новое. Интеллектуальный продукт, который в последующем обязательно будет использоваться в системе МЧС, в ДЧС. Я думаю, что наши граждане ощутят всю важность и полезность такого мероприятия, когда в дружеской атмосфере ребята создают такие интересные продукты.

Всего в игре участвуют 30 команд, 60 участников. За призовое место борются ребята из Петропавловска и районов.

Александра Рудина