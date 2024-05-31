Аким СКО посетил Айыртауский район

Во время рабочей поездки в Айыртауский район аким области осмотрел ход весенне-полевых работ и встретился с крестьянами. Посевная площадь района составляет 408 тыс. га. В этом году айыртауские аграрии обеспечены 71 единицей сельскохозяйственной техники на сумму 2,8 млрд тенге. Закуплено 5 тыс. тонн семян, из них элитных — более четырех тысяч.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— По области мы около 61% посеяли. Ну, по закрытию влаге, это уже прошедший этап. По семенам — как по районам, так и по области наши товаропроизводители неплохо занимаются обновлением. Привозят семена из российской селекции, наши селекции тоже работают. Всего по Айыртаускому району 1 млдр. тенге освоено на сегодня.

После встречи с руководителями хозяйств глава региона направился на молочную ферму ТОО «Борисфен». Она рассчитана на 250 голов скота. На реализацию проекта потратили около 1 миллиарда тенге. Молочная ферма способна производить более 2 тыс. тонн молока в год.

Вячеслав Ким, директор ТОО «Борисфен», Айыртауский район:

— Инвестиции, строительство, за счет СПК субсидировались мы на 570 млн. на приобретение оборудования и племенного стада. Покупали в Дании, все это завозили, привозили. Голштинская порода, чисто высокоудойные коровы. У нас средний надой молока где-то идет, в зависимости от периода лактации, от 24 до 34 литров.

В настоящее время в товариществе начали строить еще одну ферму на 400 голов. Проект реализуют в 2024-2025 годах. Его стоимость — 1,4 млрд тенге. На ферме будут производить еще 4,2 тыс. тонн молока в год. В селе Антоновке Гауез Нурмухамбетов ознакомился с ходом строительства системы водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей составляет более 38 км. Стоимость проекта — 1,1 млрд. тенге. Возведение объекта началось в апреле текущего года. Но, на сегодня работы приостановлены.

Нурсултан Ибрагимов, руководитель проекта, Айыртауский район:

— Мы вытащили скважину, выкопали. С 65 метров из 2 скважин вода вышла чистой. Теперь будет построен водозавод. Планируем обеспечить питьевой водой 437 домов. Стоимость проекта вам известна. Если сказать откровенно, по некоторым причинам наша работа пока приостановлена. На реализацию планируют выделить деньги из республиканского бюджета.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Средства должны быть выделены. По республике такая беда. Но не стоит останавливать работы, они должны быть возобновлены. Мы думаем, что средства будут.

ТОО «Саумалколь SUT» обеспечивает население молочной продукцией: сливочным маслом, сметаной и творогом. Также планируют начать изготавливать сыр. Организация поставляет свой товар в Алматы, Астану, Кокшетау, Караганду, Костанай и Петропавловск. Объем выпускаемой продукции, составляет 450 тонн в год.

Зарина Жаксылыкова, инженер-технолог ТОО «Саумалколь SUT», Айыртауский район:

— За последние 2 года продажи очень хорошо поднялись. Если по финансовой части взять, мы вышли на уровень. Рентабельность производства — 2 тонны в сутки. Мы перерабатываем больше 6 тонн, иногда достигает 10 тонн. Соответственно, маржинальность выше, рентабельность выше. Из-за того, что низкая производительность, мы вырабатываем в большом количестве. Спрос есть, мы видим, что население интересуется нашей продукцией.

Глава региона встретился с воспитанниками Айыртауского Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Гауез Нурмухамбетов подарил коллективу учебного заведения 10 музыкальных инструментов.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Казахский народ, наши люди не представляют себя без домбры. Я думаю, они вам в довесок для работы, послужат на долгие годы. А мы будем вот такие подарки из года в год дарить. Вам удачи. Вам благополучия. Детям хороших каникул.

Здесь созданы все условия для детей. В настоящее время на объекте ведутся работы по замене оконных блоков. Монтаж завершат до конца июня. Всего вложено более 151 млн тенге. После аким области ознакомился с ходом реконструкции канализационных сооружений и магистральных путепроводов села Саумалколь. Показатель их износа достиг 90 процентов. Далее проинспектировал строительство овощехранилища ТОО «Агро Елецкое». Проект стоимостью 5,5 млрд тенге реализует компания «Eurasian Group». Завершить строительство планируется в 2027 году.

Дархан Жайшиков, региональный директор компании «Eurasian Group»:

— Мы надеемся, что это будет пример очень успешный. И послужит примером для других сельхозтоваропроизводителей, тем самым поможет выполнить поручение Главы государства об увеличении ВВП АПК в 2 раза.

В своей работе аграрии используют экспертный анализатор почвы Stenon. Стоит отметить, что данного оборудования нигде нет. Stenon на рынке СНГ впервые начал использоваться только в Казахстане. Он показывает температуру почвы, влажность, наличие основных питательных веществ, таких как водород, азот, фосфор, калий в течение нескольких минут. Другими словами, оборудование заменяет агрохимическую лабораторию. Не осталась в стороне и проблема дорог. В настоящее время ведется средний ремонт дороги районного значения «Саумалколь-Сырымбет-Каракамыс-Светлое». Её протяженность составляет 71 км.

Ерден Шортыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Из 71 км. 21,5 завершено. В этом году бюджетом подтверждено 1млрд, еще средства есть, с подрядной организацией решили в этом году все 50 км оставшиеся добить. По мере освоения средств, будем выделять дополнительные средства.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов провел встречу с жителями. Аким района Ерболат Бекшенов рассказал о социально-экономическом развитии. Район активно развивается в сфере туризма. Планируется открытие, модернизация и расширение 9 баз отдыха на сумму 2 млрд. тенге.

Ерболат Бекшенов, аким Айыртауского района:

— Силами ТОО «Гусаковка» проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог протяженностью 3,3 км на сумму более 100 млн. тенге в с. Гусаковке. Также силами селхозформированиями района проводятся работы по ремонту внепоселковых и внутрипоселковых дорог района. В текущем году продолжается ремонт автодороги «Саумалколь-Сырымбет-Светлое», средний ремонт «Арыкбалык-Нижний Бурлук-Приозерное». Планируется внутрепоселковый ремонт дорог в селе Лобаново и текущий ремонт села Саумалколь.

Сельчане задавали интересующие вопросы акиму области.

Анастасия Евдокимова, жительница села Елецкого, Айыртауский район:

— Сейчас прозвучало, что запланировано проведение водопроводов в селах. У нас село хорошо сейчас развивается, процветает. И в перспективе нельзя ли такую возможность запланировать, предусмотреть о проведении водопровода именно в нашем селе?

Ерболат Бекшенов, аким Айыртауского района:

— Как подведут сюда подвод. Они планируют его подвести в 24-25 году, в течение 2х лет. Только потом мы сможем приступить к реализации этого проекта. Этот проект будет. Сметную документацию мы делаем, отвод здесь тоже будет.

Житель с. Колесниковки Жанат Байтокин поблагодарил за приведение в порядок дороги, которая несколько лет не ремонтировалась.

Жанат Байтокин, житель с.Колесниковки, Айыртауский район:

— Наша дорога не ремонтировалась несколько лет. В среднем 6 километров. Эту дорогу наше ТОО «Елецкое» на собственные средства, со своей техникой: камазы, тракторы, погрузчики. Отремонтировали дорогу. Я благодарю вас за это. Большое спасибо.

После встречи с жителями Айыртауского района аким области Гауез Нурмухамбетов провел личный прием граждан.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

