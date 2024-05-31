7,5 км теплосетей отремонтируют в Петропавловске в 2024 году

О подготовке к предстоящему отопительному сезону и ремонте дорог говорили на заседании депутатской фракции «AMANAT» в городском маслихате. Как отметил аким Петропавловска Серик Мухамедиев, в 2023 году проведено обновление дорожного полотна на 47 улицах протяжённостью 58 км. В 2024 году планируется провести средний ремонт 45 км дорог на 53 улицах города, при этом на 39 из них никогда не было асфальта. Рассказал глава областного центра и о темпах строительства жилья.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— За прошлый год введено в эксплуатацию 191 тыс. кв. метров жилья. На текущий момент идет активная застройка на 26 площадках, включая 11 бюджетных и 15 коммерческих. С увеличением численности населения растёт и спрос на жилье. До конца 2024 года планируется ввести 207,1 тыс. кв. м. Сегодня уже введено 21,4 тыс. кв. м жилья.

В этом году планируется провести капитальный и текущий ремонт 7,5 км сетей теплоснабжения в областном центре. Вместе с этим в планах у городских властей — ремонт насосного оборудования, замена запорных арматур и восстановление теплоизоляции.



Дарья Пышмынцева