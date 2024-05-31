104 уголовных наркоправонарушения выявили с начала года полицейские СКО

Свыше 18 кг различных наркотиков изъяли полицейские с начала года, в том числе более 4 кг «синтетики» и 14 кг марихуаны. В рамках борьбы с наркопреступностью стражи порядка выявили 104 уголовных наркоправонарушения, из них — 54 факта сбыта, 4 факта хранения в особо крупном размере. Об этом полицейские рассказали во время прямого эфира в своем аккаунте в социальных сетях. Особую обеспокоенность вызывает вовлечение в сферу наркобизнеса молодежи — вследствие жажды «лёгкой наживы», низкой социальной ответственности и правовой грамотности, рассказывают люди в погонах. Они также активно ведут профилактику наркомании и среди подростков. Полицейские проводят конкурсы, челленджи, спортивные мероприятия, совместно с волонтерами, школьниками и студентами снимают социальные видеоролики. Охватили свыше 15 тысяч учащихся. Кроме того, стражи правопорядка активно работают в интернет-пространстве.

— В результате мониторинга в программу для блокировки внесено 88 ссылок с незаконной рекламой наркотических средств. Аккаунты областного управления по противодействию наркопреступности созданы в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Tik-Tok. Имеется контактный номер WhatsApp +7-707-500-96-65 и анонимный телефон «горячей» линии 8 (7152) 39-41-93, по ним можно сообщить о замеченных наркоправонарушениях, вся информация оперативно проверяется.

Стражи правопорядка призывают людей не оставаться в стороне и объединить усилия в борьбе с наркоманией и наркопреступностью.

Диана Салихова