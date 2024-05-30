Жители СКО 15 раз обжаловали действия госорганов через департамент Агентства по делам госслужбы

Чаще всего через областной департамент Агентства по делам госслужбы североказахстанцы обжалуют действия специалистов в сферах архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также земельных отношений. По этому направлению с начала года поступило 9 обращений из 15. В Есильском районе женщина пыталась оформить землю, которая досталась ей по наследству. Процедура затянулась, т.к. произошло наложение сразу 4 участков. Этот факт подтвердился после проверки департамента Агентства по делам государственной службы.

АЙСУЛУ КӘРІМЖАН, главный специалист управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— В рамках процедуры заслушивания и по рекомендации департамент Агентства по делам государственной службы принято решение о выезде сотрудника государственной корпорации «Правительство для граждан» и заявителя на данный участок. По итогам выезда границы земельного участка установлены. Ожидается поступление заявление от услугополучателя для оказания услуги и восстановления прав заявителя. В случае нарушения прав при получении госуслуг каждый услугополучатель имеет право обратиться в Агентство по делам госслужбы и его территориальные подразделения для восстановления прав.



Дарья Пышмынцева