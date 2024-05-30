Учения ДЧС прошли во Дворце молодежи

Во время учений ДЧС на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в зрительном зале Дворца молодежи. К месту вызова незамедлительно прибыли все пожарные подразделения. С прибытием первых спасательных сил начали эвакуацию людей. К тому времени огнем была частично охвачена сцена. Именно такой сценарий огнеборцев по тушению условного пожара.

ЧИНГИС МАХМЕТОВ, заместитель начальника оперативного подразделения службы пожаротушения г.Петропавловска:

— В ходе учений совместно с руководством и персоналом были отработаны все вводные, которые мы предусматривали. Условно во время обучения эвакуировано около 60 человек персонала, а также спасено 4 человека. В ходе учений участие принимали 10 единиц техники и 46 человек личного состава. Такие учения у нас проводятся согласно условному графику раз в месяц.

В ходе учений составы отработали приемы и способы эвакуации людей из задымленных помещений. Все задачи выполнены.

БОТАГОЗ АКМАГАМБЕТОВА, директор Северо-Казахстанской областной филармонии им. Ақана Сері:

— Это очень хорошее мероприятие, потому что в критической ситуации люди должны знать, как реагировать, как быстро это должно происходить, в какую сторону нужно двигаться. Когда человек находится в необычных обстоятельствах, он теряется, не знает, что делать, и поэтому вот такие учения очень своевременны.

Во время учений план отработали в полном объеме. Персонал объекта также справился с поставленными задачами.

Александра Рудина

