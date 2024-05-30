Предварительные итоги обследования пострадавших домов подвели в СКО

Аким области Гауез Нурмухамбетов проинспектировал работу мехбригад и ремонт домов, встретился с пострадавшими жителями. Первым объектом стал микрорайон Подгора.

— Бригады работают хорошо. Молодцы. Через час у вас уже будет бригада, придет, проверит. Завтра уже начинаем всё снимать. И всё, на следующий день они пришли. Замена окон, полы, доски ДСП здесь. — Вы согласны с этим? — Ну, конечно.

Следующий пункт — посёлок Кожевенный. На участке от ул. Чайкиной до ул. Молодой Кожевник, а также по улице Карьерной работает мехбригада района Шал акына. Здесь аварийными признали 66 строений, восстановлению подлежат 13 объектов.

— Большое спасибо нашему государству и нашему Президенту. Мехбригады молодцы, быстро работают. Сам бы я не справился. Я живу один.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы знаете, когда эта беда случилась, Глава государства приехал, был вместе с североказахстанцами. Он тогда сказал: «Человек один с этой бедой не останется». Покупаем квартиры, строим дома. Ремонт делаем. Исполняем поручения Главы государства. Всё мы должны сделать до холодов.

В целом, в посёлке Кожевенном работают 3 оперштаба: Есильского, Жамбылского и района Шал акына.

— Предварительно недели три сушили. Все, чтобы хозяин видел. Мне сказали, что вы вместе выбираете стройматериалы, обои подбираете. Это вас устраивает? Как бригады работают? Они молодцы, они утром рано приходят. У них практически нет перекуров.

А в посёлке Заречном трудятся 4 оперштаба. Здесь также активно идут ремонтно-восстановительные работы.

— Вот такие двери. По желанию хозяина установили входные железные. Парни хорошо работают. Как только материал появился, моментально пошла работа. Они весь световой день работают. Этот дом через 2 дня закончат.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я в этом доме был, когда полов не было. Я вам обещал, что я приеду и буду постоянно ездить. Это всё поручение нашего Президента.

Не остались без внимания и сёла Тепличное и Прибрежное. На сегодня по области завершены все работы по оценке и техническому обследованию домов и выдаются документации жителям. Подведены предварительные итоги обследования пострадавшего жилья. Всего по СКО ремонту подлежат 2178 домов. На сегодня, по словам специалистов, 270 собственников дали своё согласие на ремонт силами мехбригад. Эта работа продолжается. Сейчас ремонтно-восстановительные работы проходят в 136 домах. По 1055 домом будут произведены выплаты жителям на самостоятельный ремонт пострадавшего жилья.

— Ездили за материалами. Я сам выбирал. Со сметой согласны. Ребята работают, меня всё устраивает, вообще никаких претензий. Я сам строитель, поэтому контролирую всё сам. — Самое главное, чтобы они могли все качественно сделать и вы могли заехать.

В целом, в регионе от большой воды пострадало 3898 домов. Из них 1720 — не подлежат восстановлению. Для жителей, оставшихся без крова, идёт строительство 520 домов в микрорайоне «Солнечный-2». Всего построят 700 домов.

Диана Салихова