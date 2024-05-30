Подрядная организация из Акмолинской области помогает мехбригадам в Подгоре

В период паводка дом Александра и Галины Осипенко в микрорайоне Подгора затопило по самую крышу. Супруги прожили в нем более 20 лет. Оценщики признали жилье, подлежащим восстановлению, но на эти работы уйдет много времени и средств. Дома соседей, за исключением одного, восстановлению не подлежат, их признали аварийными.

ГАЛИНА ОСИПЕНКО, жительница Подгоры:

— Мы восстанавливали этот дом, отделывали, делали все для себя. У нас была новая обстановка в доме. Сейчас в дом страшно зайти. Вся мебель выкинута на помойку. Нам по 70 лет, здоровья уже нет, физически, морально и материально ничего не можем. На нашей улице остается всего 2 дома. Я вообще не представляю, как мы, пожилые люди, будем здесь жить.

Ольга Зиль с дочерью в этом доме по адресу Коминтерна, 83 живут с 2001 года. Подтопленное жилье будут восстанавливать. Сейчас рабочие бригады помогают выносить оставшиеся вещи во двор.

ОЛЬГА ЗИЛЬ, жительница Подгоры:

— Все смыло. Только вот стены стоят. Сколько лет работали, выплачивали банкам, все смыла вода. Пришли бригады, теперь восстанавливают. В 2001 году мы переехали сюда. Я приехала сюда, как в свой дом. Как будто всю жизнь здесь прожила. И мы поменялись на этот домик. Сейчас у нас все выносят, потолки сняли, стены ломают. Ребята с утра прямо работают, еще вчера вечером начали. У них час оставался, они перегородки, все убрали.

Ликвидировать последствия паводка в микрорайоне помогает подрядная организация из Акмолинской области. Бригада приехала сюда по приглашению две недели назад. За организацией закреплено 6 улиц.

НУРЛАН КАЗБЕКОВ, представитель ТОО «СК МОНОЛИТ-2018», Акмолинская область:

— Нас сюда пригласили на восстановление домов, пострадавших от паводка. На данный момент 45 домов мы обследовали, сделали дефектные акты, сметы. В 25 домах уже провели демонтажные работы. Демонтировали полы вместе с лагами, со всем, чтобы дома просушивались, потому что они были полностью в воде в течение месяца. Мы просто каркас оставляем, делаем просушку. Согласовываем с жильцами, когда можно приступить к ремонту. Демонтажные работы на этой неделе уже закончим, с понедельника уже, надеюсь, ремонты начнем проводить.

Всего в Подгоре затопило около 1400 домов. Чтобы охватить как можно больше участков за короткий срок времени, территорию между собой поделили мехбригады из района Г.Мусрепова, Тайыншинского, Айыртауского, Уалихановского и Петропавловска.

Валерия Филатова