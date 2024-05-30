Областной турнир по шахматам прошёл в Петропавловске

В первом городском общеобразовательном IT-лицее прошел областной шахматный турнир, в котором приняли участие школьники с 5 по 11 классы. В интеллектуальной схватке встретились почти 100 ребят из 8-ми районов и трёх городских школ. Санжару Халуетову — 11 лет. Шахматами школьник увлекается с раннего возраста. Любовь к ним привила его учитель по физкультуре.

САНЖАР ХАЛУЕТОВ, учащийся Кишкенекольской средней школы, Уалихановский район:

— Я играл с соперником. Он очень хорошо играет. Я ему проиграл. Ну, я не расстраиваюсь. Ездил в разные места, где проводили соревнования. Медалей много. Первое второе, третье места есть.

Турнир проходил по швейцарской системе. Это означает, что после первого круга проигравший не выбывает из турнира, а переходит в следующий тур и уже играет с соперником, который набрал столько же баллов. Сегодня в области шахматам уделяется большое внимание.

САЛТАНАТ МУКАНОВ, главный судья соревнований:

— Тот, кто играет в шахматы с детского возраста, это способствует именно развитию интеллекта. И не только в шахматах, в других сферах. Шахматы у нас развиваются, у нас уже есть тренеры, и их количество увеличивается и, соответственно, увеличивается количество шахматистов. Вчера во Дворце школьников был проведен турнир среди детей.

Победителей турнира наградят грамотами и медалями, а также они получат путевку на республиканские соревнования, которые пройдут в столице в июне.

Камилла Карим