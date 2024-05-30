На заслуженный отдых проводили первого заместителя начальника ДП СКО Каната Айтбаева

От рядового милиции до первого заместителя начальника департамента полиции области — такой путь прошёл полковник полиции Канат Кикбаевич Айтбаев, который пришёл на службу в органы внутренних дел в 1992 году. После тридцати двух лет напряжённой работы его проводили на заслуженный отдых.

С тёплыми словами выступили начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов, начальники управлений и отделов, ветераны областной полиции. Канат Кикбаевич запомнился высокой требовательностью к себе и подчинённым, человечностью, вниманием к деталям, умением эффективно решать задачи в условиях неочевидности. Он был и участковым инспектором, и оперуполномоченным, возглавлял отделы криминальной полиции. 1 января 2016 года была создана местная полицейская служба. В Северном Казахстане новое подразделение возглавил Канат Айтбаев. За годы работы под его руководством был отлажен механизм профилактики преступлений и правонарушений. На нём лежала ответственность за поддержание правопорядка во время разрушительного паводка 2017 года, в период пандемии коронавируса. Карьерный путь и стиль работы Каната Айтбаева — яркий пример для нынешнего поколения сотрудников полиции.

Канат Айтбаев, ветеран органов внутренних дел:

— Ни дня не пожалел, что работал в милиции, в полиции. Всегда мне везло, это благодаря тому, что коллектив был хороший, надежный, поэтому хочется сказать спасибо всем за совместную работу, я дорожу каждым из вас, тем временем, которое провел с вами, мы многое пережили.