«На спортивной волне — 2024» — соревнования по волейболу прошли в Петропавловске

На спортивной волне — и взрослые, и дети. На базе 10-й средней школы им. Н. Крупской прошли соревнования по волейболу. Старты организовали активисты молодежного ресурсного центра совместно со специалистами городского отдела физической культуры и спорта.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Всё для того, чтобы наша молодежь была за здоровый образ жизни, и это мероприятие мы приурочили ко Дню государственных символов Республики Казахстан.

Соревнования проводят второй раз. Участники приехали и из районов. Всего на волейбольной площадке собрались 70 активных и спортивных североказахстанцев в возрасте от 14 до 35 лет.

— В турнире принимают участие 6 команд. Среди них есть и мы — команда «Ассамблеи жастары». Мы настроены на победу, но и наши соперники тоже из числа сильных игроков.

— Сегодня мы представляем команду Аккайынского района, желаю всем командам удачи, пускай победит сильнейший.

— Мы команда из Жамбылского района, я являюсь главнокомандующим, временно исполняю обязанности директора МРЦ, состав команды из 6 человек, играем 3/3, 3 мальчика и 3 девочки. Надеемся на победу, всем командам желаю удачи и победы.

По итогам соревнований команды будут награждены медалями, грамотами и кубками, а еще молодежный ресурсный центр подготовил для каждого участника шоколадки с фирменным логотипом.

Александра Рудина