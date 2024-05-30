Мошенникам не удалось оформить кредит в 6 млн тенге на жителя Мамлютки

В отдел полиции Мамлютского района обратился 43-летний житель райцентра, который поверил «звонку из банка». Ему сообщили, якобы кто-то оформляет кредит на его имя. Затем последовал видеозвонок от лжеполицейского, который пообещал решить проблему, если мамлютчанин скачает некую программу.

Это оказалось приложение удалённого доступа под названием «HopToDesk». Установив его, мужчина потерял контроль над собственным телефоном. Дистанционно управляя его устройством, мошенники начали оформлять кредиты в различных банках. Общая сумма займов составила 6 миллионов тенге. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. Между тем по всем заявкам пришёл отказ, и тогда мужчина вспомнил, что не так давно по совету полицейских через приложение «E-gov mobile» заблокировал возможность получения кредитов. Полицейские просят людей не доверять «звонкам из банка», никогда не выполнять финансовых операций под давлением третьих лиц.



Камилла Карим