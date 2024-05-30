Акция «Народный юрист» прошла в Петропавловске

На первом этаже ТРЦ «Dostyq mall» проходит акция «Народный юрист». В первый час работы уже выстроилась очередь к специалистам. У жителей есть возможность бесплатно решить свои юридические проблемы. Вопросы задавали по регистрации недвижимого имущества, совершении нотариальных действий, оценке имущества граждан, пострадавших от наводнения.

МЕРГЕН ТАНЫБАЕВ, житель с. Тепличного, Кызылжарский район:

— Оказался случайно здесь, в супермаркете. И тут вижу — юристы. Как раз меня волнует вопрос по ущербу в результате паводка. У меня проблема такая: один адрес, два дома. И вот пришел. Консультацию провели, сказали будут выплачивать. Я доволен. Спасибо организаторам.

Обращения граждан рассматривали 30 представителей государственных органов, а также адвокаты, нотариусы, юридические консультанты.

АЙДОС ТОГУЗБАЕВ, руководитель департамента юстиции СКО:

— Согласно поручениям Премьер-министра РК, на всей территории РК проводится акция «Народный юрист». Цель акции — это повышение правовой грамотности населения, граждане могут обратиться по любым вопросам.

Акция «Народный юрист» будет проходить каждый месяц в местах массового скопления людей.

Камилла Карим

