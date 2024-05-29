В РК предлагается ввести гражданско-правовую ответственность предпринимателя в виде штрафа в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе

Эту и другие инициативы предлагают в новом законопроекте по защите прав потребителей.

Как сообщил председатель комитета по защите прав потребителей Минторговли РК Аскар Тынысбеков, размер штрафа составит от 10% до 50% в зависимости от суммы иска потребителя. Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование бизнес-сообщества, без участия государства. Это позволит, прежде всего, стимулировать бизнес-среду на досудебное разрешение гражданского спора с потребителем и стать ориентированным на благо общества.

«Гражданско-правовой штраф станет главным инструментом общественных институтов защиты прав потребителей, это усилит конкуренцию на внутреннем рынке, стимулирует потребителей объединяться для защиты общих интересов», — заключил председатель комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков.