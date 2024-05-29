В Петропавловске торжественно наградили родителей отважных полицейских

Сразу три инспектора батальона патрульной полиции городского профильного ведомства и один оперуполномоченный отдела полиции района имени Габита Мусрепова. С прошлого лета и по май нынешнего года — эти сотрудники оказались в числе тех, кто участвовал в спасении человеческих жизней, при этом — рискуя своими.

Айдын Кабдулдинов, начальник департамента полиции СКО:

— Уважаемые родители! Все перечисленные подвиги, несомненно, являются и Вашей заслугой: воплощение огромного родительского труда, бессонных ночей и ежедневной заботы. В связи с этим от лица руководства и личного состава ДП разрешите Вас поздравить!

Ерген и Күләй Қошмағамбетовы — родители старшего лейтенанта полиции Жанибека Ануарбекова. В ноябре 2023 года он вместе с напарником — старшиной полиции Канатом Балтабаевым спас семейную пару из горящего дома, попутно вынес из дома газовый баллон. Начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов поблагодарил родителей сотрудников за достойное воспитание сыновей и пожелал их детям и дальше безупречно служить на благо народа и государства.

Ерген Қошмағамбетов, житель СКО:

— Впечатления, конечно, сильные, я сам волнуюсь. Рады, что достоно воспитали… Отец у меня тоже — майор милиции, около 40 проработал в ОВД — пусть они тоже радуются на том свете о том, что внук совершил такой героический поступок. И благодарен руководству. Спасибо большое!

Слова искренней благодарности и аплодисменты прозвучали и в честь Евгении Витальевны Головиной — мамы лейтенанта полиции Олега Головина, прошлой осенью спасшего женщину из ледяной воды реки Есиль.

Евгения Головина, жительница г.Петропавловска:

— Я — мама Олега Головина. У меня двое сыновей: старший сын Олег, младший — Данила. Сын старший в полиции работает, а младший сын работает поваром. 00021.MTS 0.06-0.18 О событиях рассказала первая моя сноха мне, сын скоромно промолчал. Впечатления очень волнительные, мне очень приятно. Очень горжусь сыном.

Также на торжественное чествование приехала мама оперуполномоченного отдела полиции района им. Габита Мусрепова Омирсерика Бирим — Орынбасар Күнқаева. Её сын буквально за десять дней до этого в райцентре Новоишимском спас на пожаре 85-летнюю пенсионерку. Кроме этого за активную работу в период паводка благодарственными письмами главы региона поощрили еще ряд сотрудников.