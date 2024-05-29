В Петропавловске чествовали Почетного гражданина Александра Азегова

Образец мужества, отваги и трудолюбия. В помещении военно-патриотического клуба «Саланг» состоялось чествование Почетного гражданина Петропавловска, ветерана гвардейских воздушно-десантных войск Александра Азегова. Торжественную встречу организовал актив областного филиала НПК.

БОЛАТ КОЖАХМЕТОВ, депутат городского маслихата, заместитель председателя областного филиала ОО «Народная партия Казахстана»:

— Мы привели сюда молодежь, кадетов военно-патриотических клубов, студентов колледжей, курсантов, чтобы они на живом примере посмотрели, как за честный и ответственный труд можно добиться заслуженного авторитета. Наш председатель Ергали Жумагулов осенью обратился с ходатайством в городской акимат, они внесли предложение на сессии маслихата, в результате Александр Азегов признан Почетным гражданином Петропавловска.

Александр Азегов за плечами имеет огромный трудовой опыт. Более 40 лет он работает сварщиком в АО «СевКазЭнерго». Отдать дань уважения истинному патриоту своей Родины, мудрому учителю и надежному товарищу пришли коллеги, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов. Александр Анатольевич является основателем и бесменным руководителем военно-патриотического клуба «Саланг». Он воспитал свыше 2 тысяч ребят. Недавно его команда вернулась из очередной международной поисковой экспедиции «Вахта памяти».

ДМИТРИЙ ШУВАКИН, воспитанник военно-патриотического клуба «Саланг», участник «Вахты Памяти»:

— С 2016 года я занимаюсь в «Саланге». На «Вахту Памяти» поехал в первый раз в 2018 году. Тогда мне было 17 лет. Не всех берут, поэтому готовились. Дядя Саша смотрел, мы так Александра Анатольевича в своих кругах называем. Ходили в летние и зимние походы, он смотрел, как ребята себя проявляют, потому что сложные условия, 2 недели в лесу живем. 3 года был простой из-за карантина. Никто никуда не выезжал. И вот 2 года уже выезжаем, в 2023 и 2024 году снова ездили.

Александр Азегов знает историю каждого экспоната в музее «Вахта памяти». Он всегда готов делиться с молодым поколением интересными моментами, в том числе и из личного опыта.

АЛЕКСАНДР АЗЕГОВ, руководитель военно-патриотического клуба «Саланг», Почетный гражданин г.Петропавловска:

— Мы же должны сравнить, поэтому я разделил экспонаты на 2 темы. Афганская война и ВОВ. ВОВ тоже разделил на темы — советский и немецкий быт. Чтобы молодежь посмотрела, с каким бытом немцы жили, а с каким — советские солдаты. Какие котелки, ложки были. Когда человек начинает осознавать такие мелочи, он взрослеет. Во время просмотра военных фильмов уже может различить, что, когда. Мы, например, различаем, когда солдат погиб, в 1941-1942 или в 1943 году.

За свою активную общественную деятельность в деле военно-патриотического воспитания молодежи Александр Азегов удостоен наград и поощрений Главы государства и министерства обороны РК.

Валерия Филатова