Результаты социологического исследования в сфере защиты прав потребителей представили на брифинге в Министерстве торговли РК

По итогам 2023 года, среди 10 тысяч опрошенных респондентов, 65% недовольны качеством медицинских услуг, жалуясь на грубость и некомпетентность персонала, очереди и низкое качество обслуживания. На услуги интернет-провайдеров жалуются 52% респондентов, отмечая неправомерное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг и изменение тарифов без уведомления. В сфере туризма 52% потребителей недовольны грубостью персонала, некачественным обслуживанием, нарушением санитарных норм и отсутствием меню на государственном языке.

Эти результаты подчеркивают системный характер проблем в защите прав потребителей и необходимость анализа корневых причин недовольства.