Порядка 40 млрд тенге направят на строительство медучреждений в сёлах РК

Правительство РК выделило порядка 40 млрд тенге для строительства и модернизации медучреждений в сельской местности. Это в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Он реализуется во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, в целях повышения уровня оказания медпомощи сельским жителям. Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации. Так, выделенные средства направят на модернизацию 5 районных больниц и строительство почти 300 объектов первичной медпомощи в селах, по которым готова ПСД. Среди них — медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.



Диана Салихова