Полицейские и работники банков борются с интернет-мошенничеством

Полицейские отмечают всплеск интернет-мошенничеств, совершённых по схеме «звонка из банка». Если раньше это был сценарий в среднем каждой третьей кибераферы, то теперь — практически каждой второй.

— Жертвами такой схемы, как правило, становятся лица старше 45 лет, а также пенсионного возраста, которые не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности. Так, из 295 зарегистрированных фактов интернет-мошенничеств в текущем году 140 осуществлены по схеме «звонок от лжесотрудника банка.

О способах защиты населения от мошенников шла речь на рабочем совещании с банками второго уровня в департаменте полиции. Все присутствующие обозначили важность усиления информационно-профилактической работы.

— В части информирования жителей области о преступных способах кибермошенников с нашей стороны, в особенности коллегами из органов полиции постоянно создаются и размещаются социальные ролики, буклеты, на интернет-порталах размещаются предупредительные материалы.

Также обсудили имеющиеся судебные механизмы защиты людей.

— Если при рассмотрении в суде имеется вступивший в законную силу приговор суда, в котором установлен факт отсутствия вины клиента в оформлении на его имя банковского займа третьего лица, банк в течение 15 рабочих дней принимает решение об отнесении задолженности клиента на ущерб банка.

Полицейские сформировали ряд практических предложений. В их числе — проработать вопрос безопасности пользования системами мобильных приложений банкинга, ужесточить правила выдачи онлайн-кредитов, поскольку с учётом развития искусственного интеллекта проверки по биометрическим данным может быть недостаточно. При выпуске банковских карт стражи порядка советуют информировать клиентов об ответственности за их передачу третьим лицам.

— Кибербезопасность граждан и государства невозможно обеспечить одним нажатием кнопки, для снижения рисков киберугроз нужны совместные усилия.

Все предложения рекомендовано озвучить на уровне головных банков и заинтересованных госструктур для дальнейшей реализации.