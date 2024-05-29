Первые 50 домов в микрорайоне «Солнечный-2» сдадут в начале июня

Продолжается строительство 500 домов в микрорайоне «Солнечный-2». К работам здесь приступили 24 апреля. На данный момент строительство первой сотни завершено на 80%.

МАЙГУЛЬ ЕЛЕМЕСОВА, пресс-секретарь управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— На стройплощадке задействованы 23 строительные компании, из них 21 — это местная компания, 2 компании приезжие из городов Темиртау и Астаны. На этом участке работы завершены на 80%. Строительство еще 100 домов началось 8 мая, там работы ведутся. 200 домов финансирует фонд «Қазақстан халқына», было выделено около 5 млрд тенге. Еще около 2 недель назад началось строительство 300 домов, выделяет средства Каспи банк. Но на данный момент идет расчет проектно-сметной документации, поэтому о сумме пока неизвестно.

Одна из местных подрядных организаций — ТОО «Курылыс-Сервис-СК». На участке работают порядка 70 человек. В основном, используются строительные материалы отечественного производства.

МАЙДАН КОЖИКЕЕВ, прораб ТОО «Курылыс-Сервис-СК»:

— Сейчас заканчиваем работы по возведению кровли, фасадные работы производим, строительно-монтажные, отделочные, сантехнические. Полагаем, что закончим в назначенный срок, чтобы люди получили свое жилье. В течение 2 дней, думаю, все наружные работы закончим и будем сдавать.

Пострадавшие от паводка граждане могут приехать и лично ознакомиться с ходом строительных работ. До прихода стихии семья Жармукановых проживала в микрорайоне Подгора. Оценщики сказали, что подтопленный дом не подлежит восстановлению. Теперь их ожидает новое жилье в микрорайоне «Солнечный-2».

АБЗАЛ ЖАРМУКАНОВ, житель г. Петропавловска:

— Приехал посмотреть вместе со своей семьей. Дом нам понравился. Красивый. Спасибо большое акимату. Мы сейчас снимаем квартиру. Ждем, когда можно будет заселиться в новый дом. Вместе с нами проживает мама, она с инвалидностью.

После окончания строительных работ новые дома проверят специалисты технадзора. Если выявят недочеты, подрядчик обязуется устранить их за счет собственных средств. Первые 50 домов планируется сдать 5 июня.

Валерия Филатова