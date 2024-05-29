Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, каким странам могут доверить строительство АЭС в Казахстане

Было отмечено, что на сегодня проводятся встречи с населением и заинтересованными сторонами по вопросу строительства атомной станции. После, подведя итоги встреч, будет принято решение.

«В нескольких регионах мы провели слушания, мы отмечаем достаточно большой интерес со стороны населения и поддержку по реализации данного проекта. Есть часть активистов, которые представили свои аргументы в части возможных рисков, но на все эти вопросы были даны исчерпывающие ответы», – заявил Алмасадам Саткалиев на брифинге в Правительстве.

Глава Минэнерго сообщил, что предквалификацию для строительства АЭС прошли такие страны, как Россия, Китай, Франция и Корея, но это еще не полный список.

«Мы рассматриваем и другие возможности, в частности, строительство малых модульных реакторов. Там возможно участие нескольких стран, в том числе США. Также есть совместные проекты с японскими производителями», — добавил Алмасадам Саткалиев.