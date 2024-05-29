Мажилисмены предложили внедрить региональные надбавки для жителей севера страны

Депутаты Мажилиса Парламента РК предложили внедрить региональные надбавки для привлечения специалистов на север Казахстана. По словам депутата Дмитрия Колоды, север страны малопривлекателен для жизни из-за климатических условий, состояния социальной, коммунальной инфраструктуры. Отопительный сезон длится более семи месяцев, а короткий летний период предполагает минимальный выбор для развития сельскохозяйственного производства и животноводства. Необходим значительный запас кормов в зимний период. Помимо этого, север Казахстана в меньшей степени охвачен газификацией и питьевой водой. В регионах одни из самых худших дорог.

ДМИТРИЙ КОЛОДА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Все это требует больших расходов на жизнеобеспечение. А средняя зарплата ниже странового показателя. В результате на протяжении многих лет в северных регионах страны наблюдается сокращение численности населения, усугубляется проблема дефицита кадров, снижается доступ населения к качественным услугам. Как показал анализ международного опыта, в странах со схожими климатическими условиями реализуются различные инструменты государственной поддержки для жителей регионов со сложными климатическими условиями. Внедрение специальных надбавок увеличит привлекательность региона со сложными условиями проживания.

Также мажилисмен попросил ускорить газификацию северных регионов.

Дарья Пышмынцева