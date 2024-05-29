Легкоатлетический забег ко Дню госсимволов прошел в городском парке

В Парке первого Президента РК состоялся массовый забег активистов АНК. Приурочили ко Дню государственных символов РК. 40 бегунов должны преодолеть дистанцию в 2 км.

ЧИНГИЗ КУРБАНОВ, председатель центра азербайджанской культуры СКО:

— Самое главное для нашего Казахстана — это спорт. Будет развиваться спорт, как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. И поэтому пусть наш Казахстан развивается, пусть наш Казахстан во всех видах спорта продвигается вперед по всему миру.

Перед началом участники забега сделали легкую разминку, а после отправились к месту старта.

Директор филиала Всеказахстанской организации по кёкушинкай карате Владимир Витченко такие забеги старается не пропускать. Он призывает всех заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, общественный заместитель председателя АНК СКО:

— Сейчас мы пробежали вместе с ребятами, со школьниками, старшим поколением. Именно задача сегодня — это всех приучить к здоровому образу жизни, патриотизму. Флаг, герб и гимн являются основой нашего государства. И каждый спортсмен мечтает поднять флаг на международной арене, чтобы заиграл гимн Казахстана.

Лучших наградили медалями и ценными призами. Двух участников отметили в номинациях «Самый юный и самый взрослый бегуны».

Камилла Карим

