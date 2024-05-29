Демонтаж и снос домов проводят в Кожевенном поселке

Оценка имущества, работа технологов и дефектологов на сегодня завершена в Кожевенном поселке. Сейчас идет демонтаж и снос непригодных для жилья домов. Работают здесь 15 бригад из районов Шал акына, Жамбылского и Есильского. Под контролем команды из г. Сергеевки 143 дома, 84 из них не подлежат восстановлению.

САЯТ ОМАРОВ, заместитель акима района Шал акына:

— В 20 домов мы зашли на демонтажные работы и в дальнейшем будем заходить на ремонтные работы. 950 тонн мусора на сегодня мы уже вывезли. Техника у нас увеличилась, было 8 единиц, сейчас 11 единиц. Добавили экскаватор на снос, два самосвала 25-тонных. Сегодня мы зашли на первый объект на снос. Работы начаты и идут в штатном режиме.

Параллельно с этим идет осушение домов, которые можно отремонтировать. Также откачивают воду с дворовых территорий. Круглосуточно здесь находится и команда ДЧС. На помощь пришли 25 человек личного состава ведомства.

МАРАТ БАКТЫБАЕВ, заместитель начальника ПЧ-5 г.Петропавловска:

— Задействовано 4 СНП — 500. На данный момент 2 СНП — 500 работают, две приостановлены, так как уровень воды упал. Также задействованы прицепная СНП, 5 единиц переносных мотопомп. Техники хватает, личного состава, ГСМ всего достаточно. Все работают в штатном режиме.

Сегодня бригады откачали 15 тысяч кубов воды.

Камилла Карим