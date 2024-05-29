Члены совета по этике порекомендовали уволить акима сельского округа, севшего за руль служебного авто выпившим

Дисциплинарное дело в отношении акима Возвышенского сельского округа рассмотрели на совете по этике. 2 мая Канат Токпанов нарушил Кодекс об административных правонарушениях. Есть соответствующее постановление суда. Чиновник в рабочее время сел за руль служебного авто подшофе.

АБЗАЛ УРАЗАМБЕТОВ, главный специалист управления контроля департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством на срок 7 лет. Согласно взятым пояснениям Токпанов 2 мая примерно в 14:00 на 793 км автодороги «Екатеринбург-Алматы» нарушил ПДД, т.е. употребив банку пива, находился в состоянии алкогольного опьянения в служебном автотранспорте.

Канат Токпанов нарушил закон о госслужбе, а также Этический кодекс госслужащих. Членам совета по этике он рассказал, что в день его проступка по просьбе директора сельской школы поехал за саженцами березы. На деляне задержался, день был жаркий, чиновника начала мучить жажда, он выпил пиво, которое ему вежливо предложили.

КАНАТ ТОКПАНОВ:

— Не то, чтобы я хотел выпить пива, получить наслаждение, просто жажда была, жарко было. Ближе к обеду мы закончили. На дороге стояла патрульная машина. Я остановился сам возле них, они не останавливали, спросил нужна ли помощь, сломались? Они отказались. Я забыл, что я пиво выпил, честно говоря. В зеркало смотрю, заморгали, я остановился, потом понял, что у меня запах перегара от пива.

Свою вину Канат Токпанов признал. У чиновника большой послужной список. На должность акима Возвышенского сельского округа его назначили в апреле 2022 года, у сельчан пользовался уважением.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, председатель совета по этике:

— У нас в период проведения служебного расследования поступили обращения жителей Возвышенского сельского округа в поддержку своего акима. Население относится к нему положительно. 1:04 Но здесь грубое нарушение этических стандартов. Кто за увольнение? Предлагаю голосовать.

Члены совета по этике большинством голосов порекомендовали наложить на Каната Токпанова дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности. Дулат Тайшабай добавил, что в сентябре прошлого года прошло разбирательство по делу другого главы сельского округа района Габита Мусрепова. Женщину тогда задержали тоже в состоянии опьянения за рулем. В том случае члены совета по этике предложили ограничиться предупреждением об её несоответствии должности.

Дарья Пышмынцева