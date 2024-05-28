Жителю села Боголюбово возместили ущерб за пострадавший от паводка скот

Владимир Бахтов четверть века проживает в селе Боголюбово Кызылжарского района. На его подворье были коровы, телята, курицы. Много и домашних любимцев: кошек и собак. Но, часть животных погибла во время паводка.

ВЛАДИМИР БАХТОВ, житель с. Боголюбово, Кызылжарский район:

— За сутки до того нам помогли перегнать скотину: две коровы, два теленка и 5 баранов было. Перегнали к соседям, но бараны убежали. Во время потопа хлынула вода, прорвало здесь дамбу, видимо, двери были открыты, и они забежали. Я уже не видел, тут все бежали. Не только бараны, но и люди.

После ухода воды в дом вошли специалисты акимата и ветеринарной службы и всё зафиксировали. Оказалось, погибшие животные не состояли на учёте. Возвестить ущерб в таком случае помог общественный фонд. Получил Владимир в итоге 280 тысяч тенге. Всего в селе подтопило 27 дворов.

ЛАРИСА ВИКТОРОВИЧ, аким Куйбышевского сельского округа, Кызылжарский район:

— По 10 домам документы уже оформлены. С сегодняшнего дня люди начнут заселяться в свое новое жилье. Большое спасибо государству, что не оставило людей в такой трудный момент. Хочу сказать, что в сельском округе, именно те дворы, которые попали в зону подтопления, больше скот ни у кого не пострадал. Потому что люди были вовремя предупреждены. И люди, и животные были вовремя эвакуированы. Но один такой печальный случай.

Всего в Боголюбово 420 дворов, в которых проживают более тысячи человек.

Диана Салихова

