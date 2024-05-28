Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев прокомментировал работу акиматов по обследованию и оценке пострадавших от паводка домов

«В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачных строений, из которых 5 353 дачных строений являются единственным жильем для пострадавших», — сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер отметил, что по состоянию на 28 мая по республике обследовано 15 093 (84%) домов и дачных строений, проведена оценка только по 11134 (64%).

«В этой связи обращаю внимание, на работу акиматов Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, где практически завершены работы по обследованию и оценке пострадавших домов. При этом, согласно заключениям, в целом по стране более 9 тыс. домов подлежат восстановлению. 4 315 признаны аварийными. В связи с чем, регионами начато строительство 1847 домов и квартир, на вторичном рынке планируется приобрести 3417 квартир и домов. Здесь хочу обратить внимание акимов, что с учетом короткого строительного сезона работы не должны задерживаться, и к началу учебного года жилье должно быть передано пострадавшим», — резюмировал Канат Бозумбаев.