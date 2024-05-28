Военнослужащие срочной службы Академии НГ получили гранты на обучение в вуз

В рамках проекта «СРОЧНИК 2.0» трое из двенадцати военнослужащих Академии Национальной гвардии получили образовательные гранты. Игорю Ескину вручили сертификат на обучение в Казахском Национальном аграрном исследовательском университете, Денис Копылов отправится в Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова и Ануар Ашимов будет получать знания в Национальной Академии Республики Казахстан. Программа «СРОЧНИК 2.0» предоставляет возможность получить бесплатное образование гражданам после службы в армии без сдачи Единого национального тестирования. При подаче на грант срочникам дается право выбрать три вуза. В процессе службы они набирают баллы — те оценки, которые получают за боевую подготовку и другие виды занятий.

Александра Рудина

