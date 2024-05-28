В Петропавловске мехбригады продолжают восстанавливать дома после паводка

Сергей Ковалев живет в Кожевенном поселке 30 лет. За все это время жилье затопило впервые. Мужчина не теряет оптимизма и вместе с районной бригадой ремонтирует дом.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ, житель Кожевенного посёлка:

— Закупал материал вместе с ребятами, ездил, закупили все, что нужно: ДВП, плинтус, линолеум, обои, все выбирал сам, взяли все, устраивает все, выбирал я сам для себя. Меня вполне все устраивает, воду откачивали и в погребе, и во дворе. Подошел к заместителю акима района, рассказал о своей проблеме, что нужна машина для того, чтобы откачать помпу, с их помощью откачали воду. Помогли с тем, что нужно было убрать, в тот же день приехали и откачали. Я благодарен государству, акимату нашему, что делают ребята все на совесть.

Вода в доме после первой волны была 4 дня. После её спада на место

приехала мехбригада, начали демонтаж стен, убрали ДВП. 10 дней будет достаточно, чтобы привести жилье в порядок, считают строители. На территорию поселка мехбригада из Есильского района прибыла 2 мая. Всего 35 человек и 8 единиц техники. На их участке 103 объекта, 66 из которых признали аварийными.

ЕРЖАН МУСТАФИН, заместитель акима Есильского района:

— Дали согласие на ремонт 13 собственников, в настоящее время зашли на демонтажные работы наши бригады в 12 домов. Как вы видите, на этом адресе сушка завершена, здесь уже приступили к монтажным работам. Все работы делаются согласно смете, смета данного жилого дома составляет 1,8 млн тенге. Самая большая смета у нас составляет 7,9 млн тенге на нашей территории. Средняя цена — это порядка 6 млн тенге.

А еще Сергей Ковалев разводит кроликов. Во время паводка потерпел убытки, но акимат компенсировал эту утрату. Также мужчина коллекционирует бабочек. От большой воды, к счастью, они не пострадали.

Александра Рудина

