Состоялось выездное совещание по подготовке к отопительному сезону

В 2024 году в реконструкцию электрических сетей и частичную замену оборудования электрики планируется вложить более 2,8 млрд. Во время паводка было разрушено более 500 электрических столбов и 54,1 км линий электропередач. Общий объем ущерба составил 2,7 млрд. тенге.

Александр Чекулаев, генеральный директор АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»:

— На сегодня для восстановления схем электроснабжения и обеспечения потребителей электроэнергией, в период паводка, уже затрачено 565 млн. тенге. В том числе, построено 32,4 км. линий электропередач, 10 кВ, стоимостью 143 млн. тенге, для обеспечения энергией 8 населенных пунктов СКО.

Уровень износа тепловых сетей в регионе составляет 77,5%. Из них магистральные сети изношены на 82,7%, распределительные — на 68%. В связи с этим ТОО «Петропавловские Тепловые сети» в текущем году на реализацию инвестиционной программы выделили 856 млн. тенге.

Виталий Холоша, и. о. генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые сети»:

— В нынешнем году ТОО «Петропавловские тепловые сети» в рамках инвестиционной программы запланировали мероприятия. Это реконструкция ТМ номер 3, по улице Сатпаева, диаметром 500 миллиметров, на сумму 271 млн. тенге. Реконструкцию ТМ номер 6, по улице Ружейникова, диаметром 500 миллиметров, общей протяженностью в 400 метров, на сумму 2,1 млрд. тенге. В инвестиционной программе 2024 года будут выполняться на сумму 398 млн. капитальный ремонт насосной станции номер 1 на сумму 232 млн. тенге.

В ходе совещания генеральный директор АО «Севказэнерго» сообщил, что отопительный сезон 2024-2025 начнут с работы двух дымовых труб, а по третьему упавшему трубопроводу начнутся ремонтные работы.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— У нас запланировано на 2023-2024 год обследование дымовой трубы номер 2, с 20 июня по 5 июля. По результатам обследования, если будут выявлены какие-либо дефекты, будут проведены соответствующие ремонтные работы. Если будет положительное заключение, соответственно, дымовая труба продолжит дальше эксплуатироваться.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поднял вопрос об увеличении заработной платы.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Сегодня за 200 тысяч никто не пойдет работать, поэтому сегодня вакансий более 250 человек. Кто сегодня будет за эту заработную плату работать? В отрасли сегодня заработная плата около 400 тысяч, 320-350 тысяч. Это только в отрасли. А в «Электрораспределительной компании» зарплата 200 тысяч. Сегодня, если мы хотим поднять 240 тысяч, то это тоже не предел.

В завершение совещания глава области ознакомился с ремонтом теплоэлектроцентрали Петропавловска. Он поручил держать на контроле своевременность и качество выполняемых работ.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/